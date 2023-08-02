67 yaşındaki yaşlı adamın oyununu uyanık pazarcı bozdu! Üzerinden çıkanlar niyetini ortaya koydu

Aksaray Salı Semt Pazarı'nda sahte paraları kullanarak alışveriş yapan 67 yaşındaki yaşlı adam, uyanık bir esnafın dikkati sayesinde yakalandı. Şahsın üzerinden 200 ve 100 TL'lik banknotlardan oluşan toplam 10 bin TL sahte para ele geçirdi.

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67 yaşındaki yaşlı adamın oyununu uyanık pazarcı bozdu! Üzerinden çıkanlar niyetini ortaya koydu

Aksaray'da semt pazarında birçok esnafa sahte para vererek alışveriş yapan 67 yaşındaki şahıs, bir esnafın durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Şahsın üzerinden 10 bin TL sahte para çıktı.

Olay, Aksaray Salı Semt Pazarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pazara sahte para ile alışveriş yapmaya gelen 67 yaşındaki Y.C. isimli şahıs, 3 ayrı tezgahtan sahte parayla alışveriş yaptı. Sahte 200 ve 100 TL'lik banknotlar veren şahıs hem alışveriş yaptı hem de para üzeri aldı.

PAZARCININ DİKKATİ OYUNU BOZDU

4. tezgahtaki pazarcı esnafından yine sahte para vererek alışveriş yapmak isteyen Y.C. bu kez esnafın durumu fark etmesi üzerine yakalandı. Esnafla tartışan Y.C.'yi gören diğer esnaflar aynı şahıstan aldığı parayı kontrol ederken, o paraların da sahte olduğu anlaşıldı.

KOM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Esnaflar şahsı tutarken diğer esnaflar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri esnafa verilen paraları kontrol ederek sahte olduğunu tesit etti.

ÜZERİNDEN TOPLAM 10 BİNLİRA SAHTE PARA ÇIKTI

Ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın üzerinde ve çantasında arama yapan KOM ekipleri 200 ve 100 TL'lik banknotlardan oluşan toplam 10 bin TL sahte para ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, 4 ayrı esnaf şahıstan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

67 yaşındaki yaşlı adamın oyununu uyanık pazarcı bozdu! Üzerinden çıkanlar niyetini ortaya koydu

67 yaşındaki yaşlı adamın oyununu uyanık pazarcı bozdu! Üzerinden çıkanlar niyetini ortaya koydu

67 yaşındaki yaşlı adamın oyununu uyanık pazarcı bozdu! Üzerinden çıkanlar niyetini ortaya koydu

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