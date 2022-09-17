6'lı masa adayını neden belirlemiyor? CHP lideri Kılıçdaroğlu açıkladı! Daha neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının neden belirlenmediği sorularına verdiği yanıt dikkat çekti.

Emine Özfalcı
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6'lı masa adayını neden belirlemiyor? CHP lideri Kılıçdaroğlu açıkladı! Daha neyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezindeki Hür Düşünce Hareketinin Olağan Genel Kuruluna katıldı.

6’lı masanın işinin kolay olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye’yi düzlüğe ya çıkartacağız, ya çıkartacağız, bu işin ortası yok. Beraber omuz omuza. Hiçbirimizin bireysel beklentisi yok. Sorun bir parti sorunu olmaktan çıkmış. Sorun Türkiye sorunudur. Sorun bir gelecek sorundur. Sorun evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmaktır. Sorun onurlu bir yönetim bırakmaktır.

Sürdürülebilirliğin anahtarı devlette liyakattir. En iyi yönetici kendisine en az ihtiyaç hissettiren kişidir. Devlette herkesin görevi bellidir. Bu görev yasalarla belirlidir. Sorun herkes görevini liyakatle yaparsa bir sorun çıkmaz” dedi.

"BÜTÜN AYRINTILARIYLA GÖRÜŞÜP..."

Cumhurbaşkanı adayının açıklanmamasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Bize güvenin. Biz beraberiz biz ön yargılardan uzağız. 6’lı masanın altında ne var, üstünde ne var. Bunların hepsi hikaye. Biz kararlıyız. Bu ülkeyi aydınlığa çıkarmak için toplumla paylaşıyoruz. 6 lider altına imza atıyor ve kamuoyuna paylaşıyoruz. Her partinin genel başkan yardımcıları kendi alanlarıyla zaten çalışmalar yapıyorlar. Onlar sürekli toplantı halindeler.

Onlar olayı belirli bir olgunluğa oluşturduktan sonra masaya geliyor, biz de karar veriyoruz. Sık sık şu sorular ve eleştiriler gündeme geliyor. ‘Efendim neden cumhurbaşkanı adayınızı belirlemiyorsunuz?’ önce 6 lider olarak biz neyi nasıl yapacağımız bütün ayrıntılarıyla görüşüp karara bağlamalıyız, sonra milletin önüne çıkmalıyız. O kararlılık aynı zamanda ittifakın güçlü ve sürekli olması, Türkiye’nin aydınlığa kavuşması için son derece değerlidir” diye konuştu.

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