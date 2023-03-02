6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür

CHP'li vekillerin ve Parti Meclis Üyelerinin Kılıçdaroğlu'na ait paylaştıkları video, İYİ Partili ismi kızdırdı. İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu.

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6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masa, bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde 12'nci kez toplandı. Toplantının ardından, Cumhurbaşkanı adayının 6 Mart Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür

CHP, İYİ PARTİ'Yİ KIZDIRDI

Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken sosyal medyada CHP'li vekiller başta olmak üzere diğer partililer Kılıçdaroğlu vurgusu yaparak "Başlıyoruz" mesajları paylaştı.

6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür

"MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR" DEDİ, PAYLAŞIMINI SİLDİ

CHP'lilerin yaptığı paylaşımların ardından İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi: "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Millet 5 ten büyüktür." Dikbayır paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını duyurduktan sonra Milletvekili Ümit Dikbayır'ın attığı “Millet beşten büyüktür” tweeti , altılı masada anlaşmanın olmadığı yorumlarına neden oldu. Bazı siyasiler bu tweetin, masadaki 5 partinin Kılıçdaroğlu üzerinde anlaştığı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in buna itiraz etmesi üzerine bu paylaşımı yaptığı belirtildi. Ümit Dikbayır'ın yanı sıra bazı İYİ Partili isimlerinde Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımları da dikkat çekti.

6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür

6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür

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