7.7'lik depremin kırdığı fay hattı havadan görüntülendi! Büyük yarıkları görenler gözlerine inanamadı: "Bazı binalar ortadan ikiye ayrıldı"

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlerle asrın felaketini yaşadı.

10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı derinden etkileyen deprem felaketinin etkisi günler sonra ortaya çıkmaya başladı.

BÜYÜK YARIKLAR OLUŞTU

Şehir merkezine 20 kilometre mesafedeki Tevekkeli Köyü’nde büyük yarıklara yol açan fay hattının 290 km olduğu, plakalar arasındaki kaymanın ise 2 metre olduğu görüldü.

"HEMEN HER ŞEY YIKILDI"

Bölge sakinlerinden Mahsur Sarıkaya, çok büyük sarsıntı yaşadıklarını, korktuklarını belirterek, “Hemen her şey yıkıldı. Bazı binalar ortadan ikiye ayrıldı. Büyük korku içindeyiz” dedi.

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Fay hattı ise drone ile havadan görüntülendi.