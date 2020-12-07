7 Aralık ATV Yayın Akışı |Esra Erol'da yeni bölümde ne olacak?

7Aralık Pazartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı'nın Tatlı Sert" adlı programı ile başlarken, akşam ise yerli sinema filmi "Maide'nin Altın Günü" izleyici ile buluşacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 7Aralık Pazartesi ATV yayın akışı...

ATV 7 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maide'nin Altın Günü

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Temizlik takıntısı bir yuvayı yıkıyor. karısı Fatma, gece 12'den sabaha kadar evi temizliyor. her gün eve litrelerce çamaşır suyu ve sayısız bez aldırıyor. Esra Erol Fatma Güneş için görenlerin ihbar etmesini rica etti. Şeyma Kocamanoğlu aylardır göremediği evladına kavuştu. Bir annenin daha evlat hasreti son buldu. Sevda Hanım Oğuz'u evden annesine uğurladıklarını o dönem diğer oğlunun asker olduğunu giderken bir yazı bıraktığını açıkladı. Sevda Hanım Oğuz'un babası tarafından evlatlık verildiğini ama yasal yollardan verilmediğini o zaman durumunun iyi olmadığını sözlerine ekledi. Oğuz'un askere gitmeden 3 ay önce ortadan kaybolduğunu şu anda 29 yaşında olduğu belirtildi. Esra Erol Neslihan'ın bir çocuk olduğunu asıl önemli olan 30 kişinin yaşadığı şehre geleceği konusu olduğuna dikkat çekti. Esra Erol Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne seslendi. Neslihan'ın acilen koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

Esra Erol'da programının yeni bölümünde neler yaşanacak? Hangi sır perdeleri aralanacak? Detaylar ve yeni bölümünü canlı canlı izlemek için linke tıklayınız...