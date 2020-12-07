7 Aralık ATV Yayın Akışı |Esra Erol'da yeni bölümde ne olacak?
7 Aralık Pazartesi ATV yayın akışını sizin için haberimizde derledik. ATV gündüz kuşağında Müge Anlı'nın sunduğu türlü düğümlerin çözüldüğü Tatlı Sert programı yer alıyor, akşam ise yerli sinema filmi ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...
7Aralık Pazartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı'nın Tatlı Sert" adlı programı ile başlarken, akşam ise yerli sinema filmi "Maide'nin Altın Günü" izleyici ile buluşacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 7Aralık Pazartesi ATV yayın akışı...
ATV 7 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maide'nin Altın Günü
ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Temizlik takıntısı bir yuvayı yıkıyor. karısı Fatma, gece 12'den sabaha kadar evi temizliyor. her gün eve litrelerce çamaşır suyu ve sayısız bez aldırıyor. Esra Erol Fatma Güneş için görenlerin ihbar etmesini rica etti. Şeyma Kocamanoğlu aylardır göremediği evladına kavuştu. Bir annenin daha evlat hasreti son buldu. Sevda Hanım Oğuz'u evden annesine uğurladıklarını o dönem diğer oğlunun asker olduğunu giderken bir yazı bıraktığını açıkladı. Sevda Hanım Oğuz'un babası tarafından evlatlık verildiğini ama yasal yollardan verilmediğini o zaman durumunun iyi olmadığını sözlerine ekledi. Oğuz'un askere gitmeden 3 ay önce ortadan kaybolduğunu şu anda 29 yaşında olduğu belirtildi. Esra Erol Neslihan'ın bir çocuk olduğunu asıl önemli olan 30 kişinin yaşadığı şehre geleceği konusu olduğuna dikkat çekti. Esra Erol Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne seslendi. Neslihan'ın acilen koruma altına alınması gerektiğini söyledi.
Esra Erol'da programının yeni bölümünde neler yaşanacak? Hangi sır perdeleri aralanacak? Detaylar ve yeni bölümünü canlı canlı izlemek için linke tıklayınız...