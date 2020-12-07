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  3. 7 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

7 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin 7 Aralık 2020 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" yayınlanırken, akşam ise yerli diz tekrarı ile seyirci karşısında olacak. İşte Kanal D 7 Aralık Pazartesi yayın akışı...

7 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

7 Aralık Pazartesi  yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Güne "Neler Oluyor Hayatta" adlı magazin programı ile başlarken, günün ikinci yarısında ise sevilen yemek yarışması "Gelinim Mutfakta" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 7 Aralık Pazartesi Kanal D yayın akışı...

7 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

KANAL D 7 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
13:00 Gelinim Mutfakta
14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 İyi Aile Babası

7 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mutfakta 80'ler havası yaşanıyor ve eğlenceli anlara sahne oluyor. Haftanın yeni yarışmacısı Gamze, ağlama krizine tutuluyor. Nurten Hanım ve Aysun'un arası yapılan yemek yüzünden açılıyor. Sürpriz konuk söylediği şarkılarla mutfağı coşturuyor. Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de

GELİNİM MUFTAKTA 7 ARALIK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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