7 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

7 Aralık Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Güne "Neler Oluyor Hayatta" adlı magazin programı ile başlarken, günün ikinci yarısında ise sevilen yemek yarışması "Gelinim Mutfakta" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 7 Aralık Pazartesi Kanal D yayın akışı...

KANAL D 7 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 Gelinim Mutfakta

14:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 İyi Aile Babası

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mutfakta 80'ler havası yaşanıyor ve eğlenceli anlara sahne oluyor. Haftanın yeni yarışmacısı Gamze, ağlama krizine tutuluyor. Nurten Hanım ve Aysun'un arası yapılan yemek yüzünden açılıyor. Sürpriz konuk söylediği şarkılarla mutfağı coşturuyor. Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de