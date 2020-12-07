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7 Aralık Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 7 Aralık Pazartesi yayın akışını sizler için derledik. Güne "Kendine İyi Bak" adlı program ile başlarken, akşam ise yeni bölümüyle "Çukur" dizisi seyirci ile buluşacak. İşte7 Aralık Pazartesi yayın akışı...

7 Aralık Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak?

7 Aralık Pazartesi Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta Ebru Akel'in sunumuyla "Kendine İyi Bak" adlı program ile başlarken, akşam ise yepyeni bölümüyle "Çukur" dizisi seyirciyi ekranlara kilitlemeye geliyor. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte7 Aralık Pazartesi Show TV yayın akışı...

7 Aralık Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak?

Show TV 7 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Kalp Atışı
13:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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