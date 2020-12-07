7 Aralık Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak?

7 Aralık Pazartesi Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta Ebru Akel'in sunumuyla "Kendine İyi Bak" adlı program ile başlarken, akşam ise yepyeni bölümüyle "Çukur" dizisi seyirciyi ekranlara kilitlemeye geliyor. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte7 Aralık Pazartesi Show TV yayın akışı...

Show TV 7 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Kalp Atışı

13:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur