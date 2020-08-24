7 aylık hamile olan Sinem Kobal ilk defa görüntülendi!

Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti Nişantaşı'nda doktor kontrolünden çıkarken görüntülendi. Ünlü çift bebeklerini kucaklarını almak için gün saydıklarını dile getirirken Kobal'ın karnı burnunda görüntüsü de kameralara yansıdı.

Anne ve baba olmak için gün sayan Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, önceki gün Nişantaşı'nda doktor kontrolünden çıkarken objektiflere yansıdı. Habertürk'ün haberine göre; karnının belirginleştiği görülen Kobal'ın doktor kontrolünden çıktığı öğrenildi. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Baba olmak için gün sayan İmirzalıoğlu, "Çok fazla heyecan var. Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın" açıklamasını yaptı. 7 aylık hamile olan Kobal, "Her şey yolunda, kontrole geldik" şeklinde konuştu.

"NE MUTLU BİZE"

Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapmasını isteyen Sinem Kobal, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına ise şu yanıtı verdi:

"Sağ olsunlar, çok destek oldular. Güzel bir şeye vesile olduysak ne mutlu bize. Her şey yolunda. Pandemiden dolayı biz de zaten evdeyiz ve çok bir şey yapmıyoruz. O yüzden de sizlerle çok karşılaşamıyoruz. Şimdi de izninizi istiyoruz."