8 Eylül 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı Final bölümüyle Fox TV'de

Televizyon seyircileri tarafından Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 8 Eylül 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat programıyla başlayan kanal hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programını yayınlıyor. Saat 16:00'da Fulya ile Umudun Olsun ekrana geliyor. Akşam ise sevilen dizi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV ekranlarındaki yerini alıyor...

8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı (FİNAL)