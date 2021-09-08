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  3. 8 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı |Aşk Tesadüfleri Sever ilk kez Kanal D'de !

8 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı |Aşk Tesadüfleri Sever ilk kez Kanal D'de !

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanalda akşam Aşk Tesadüfleri Sever TV'de ilk kez Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

8 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı |Aşk Tesadüfleri Sever ilk kez Kanal D'de !

Kanal D'de bugün ne var? Sorusunu merak edenler için haberimizde 8 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Saat 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13:00'da Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise Aşk Tesadüfleri Sever filmi size ve ailenize sinema keyfi yaşatacak.

8 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema

22.00 Aşk Tesadüfleri Sever

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