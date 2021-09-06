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  3. 7 kişi hayatını kaybetmişti! Tekirdağ'da yük treninin çarptığı minibüsün şoförü Bilal Küllü'nün ifadesi ortaya çıktı! O sözleri çıldırttı

7 kişi hayatını kaybetmişti! Tekirdağ'da yük treninin çarptığı minibüsün şoförü Bilal Küllü'nün ifadesi ortaya çıktı! O sözleri çıldırttı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük trenin çarpması sonucu 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazananın ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan minibüs şoförü Bilal Küllü ifadesinde, kazanın olduğu yoldan daha önce geçtiğini belirterek," Demek ki geçmemek gerekiyormuş." dedi.

7 kişi hayatını kaybetmişti! Tekirdağ'da yük treninin çarptığı minibüsün şoförü Bilal Küllü'nün ifadesi ortaya çıktı! O sözleri çıldırttı 118

Geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda,  Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'ndeki Bilal Külü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı servis aracı hemzemin geçitten geçtiği sırada Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule-Halkalı 13000-1 sayılı 11 vagonlu yük treni çarpmıştı. Kazanın etkisiyle savrulan serviste bulunan 7 kişi ölmüş, 6 kişi ise yaralanmıştı.