7 kişi hayatını kaybetmişti! Tekirdağ'da yük treninin çarptığı minibüsün şoförü Bilal Küllü'nün ifadesi ortaya çıktı! O sözleri çıldırttı
7 kişi hayatını kaybetmişti! Tekirdağ'da yük treninin çarptığı minibüsün şoförü Bilal Küllü'nün ifadesi ortaya çıktı! O sözleri çıldırttı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük trenin çarpması sonucu 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazananın ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan minibüs şoförü Bilal Küllü ifadesinde, kazanın olduğu yoldan daha önce geçtiğini belirterek," Demek ki geçmemek gerekiyormuş." dedi.