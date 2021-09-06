7 kişi hayatını kaybetmişti! Tekirdağ'da yük treninin çarptığı minibüsün şoförü Bilal Küllü'nün ifadesi ortaya çıktı! O sözleri çıldırttı Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük trenin çarpması sonucu 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazananın ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan minibüs şoförü Bilal Küllü ifadesinde, kazanın olduğu yoldan daha önce geçtiğini belirterek," Demek ki geçmemek gerekiyormuş." dedi.

1 8 Geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'ndeki Bilal Külü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı servis aracı hemzemin geçitten geçtiği sırada Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule-Halkalı 13000-1 sayılı 11 vagonlu yük treni çarpmıştı. Kazanın etkisiyle savrulan serviste bulunan 7 kişi ölmüş, 6 kişi ise yaralanmıştı.