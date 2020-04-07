7 Nisan Dünya Sağlık Günü mesajları, sözleri resimli 2021

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan hafta Dünya Sağlık haftasıdır. Sağlıklı yaşam, sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek demektir. Bu önemli gün vesilesiyle sevdiklerinize en anlamlı mesajları ve sözleri sizin için derledik..

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ NEDİR ?

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) anayasasının yürürlüğe girdiği 7 Nisan tarihi tüm dünyada ''7 Nisan Dünya Sağlık Günü'' olarak kutlanır.

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ TARİHÇESİ

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. DSÖ Anayasası en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulü ile yürürlüğe girmiştir. Bu süre içerisinde DSÖ işlevlerini yerine getirecek bir ara komisyon seçilmiştir. Bu ara komisyon iki yıl süreyle DSÖ’nün görevlerini yürütmüştür. Yugoslav Prof. Dr. Andrija Stampar başkanlığındaki ara komisyon tüm çalışmalarını tamamlamış ve 26 üye ülkenin onayı 7 Nisan 1948’de gerçekleşmiştir.

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ MESAJLARI 2020

Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği bir haktır. Sağlığımızın kıymetini bilelim, toplumun sağlığı bireylerin sağlıklı olmasıyla mümkündür. Sağlığımızın daim olmasını temenni ediyor, hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Çocuklarımız için ancak sağlıklı yaşam ortamları sağlayabildiğimiz oranda geleceğimizin şekillendirileceği bilinciyle tüm insanlığın ve halkımızın Dünya Sağlık Gününü kutlarım

''Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi'' Dünya Sağlık Gününüzü kutluyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

En değerli hazinemiz sağlığımızdır. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nüz kutlu olsun.

Nitelikli bir toplumun temel yapı taşını sağlıklı nesiller oluşturur. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve toplumumuzun Dünya Sağlık Günü Kutlu Olsun.

Dünya Sağlık Günü'nde sonsuz emekleri ve büyük fedakarlıkları için tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz.#DünyaSağlıkGünü

Her şeyin başı sağlıktır. Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır.

ÖNCE İNSAN” ilkesi ile gece gündüz özveri ile çalışan tüm hekimlerimizin, sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personelinin #dünyasağlıkgünü kutlarız.

Sevgi sağlığa yararlı, Nefret ise zararlıdır. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

En değerli hazinemiz sağlığımızdır. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nüz kutlu olsun.

Hastalandığımızda, yaralandığımızda yanlarına koştuğumuz sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü günleri kutlu olsun.

Yaşamı sevin, sağlığınıza dikkat edin. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Sağlıklı bir bünye, sahip olduğumuz en önemli zenginliktir. Sağlığımızı korumanın önemini hatırlatarak tüm sağlık sektörü çalışanlarının Dünya Sağlık Günü’nü kutlarız.

Sağlık olmadan mutluluk yaşanmaz. Herkes için önce sağlıklı sonrasında mutlu bir yaşam diliyorum. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Her yaşta herkese sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Daha sağlıklı bir gelecek, daha sağlıklı bir toplum! Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Günlük tempo içerisinde sağlıklı yaşam ritüellerini uygulamak ne kadar zor görünse de alışkanlıklarınızı değiştirerek siz de sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilirsiniz. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Ruhsal sıkıntılarımız, stres, öfke, bastırılan duygular zihinsel ve bedensel hastalıklar olarak olarak karşımıza çıkıyor. Bilinçaltına ne ekersek hayatımızda onu yaşıyoruz. Hem bedensel hem ruhsal olarak arınma sağlamamız gerekli. Sağlık ve huzur dilerim. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde "herkes için sağlık" ilkesiyle, özveriyle görevlerini icra eden tüm sağlık çalışanlarının #DünyaSağlıkGünü’nü kutluyoruz.

Sağlık en temel hakkımız, tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve eşit sağlık hizmetne her zaman ulaşabilmesi temennimle, "Dünya Sağlık Gününü" kutlar, herkese sağlıklı bir yaşam dilerim.

Kendi canlarını riske ederek toplum sağlığı için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nüzü kutlarız.

Hayatın tadını doyasıya çıkarmak için ilk kural: sağlık! Sağlık olmazsa yaşam olmaz, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun!

Dünya genelinde yaşanan bu zorlu süreçte sağlığın kıymetini daha iyi anladık. Bizler için sevdiklerinden ayrı kalan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. #DünyaSağlıkGünü

Bireysel sağlığımız toplum sağlığı ile bir bütündür. Kendi sağlığımızı korumak adına aldığımız önlemler, çevremizi ve sevdiklerimizi de sağlıklı yarınlara taşıyacağı bilincinde olalım.

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ SÖZLERİ 2020

İhtiyarlık gelmeden, gençliğin, Hastalık gelmeden, sıhhatin, Fakirlik gelmeden, zenginliğin, Meşguliyet gelmeden, boş vaktin, Ölüm gelmeden, hayatın. Önemi verilmez Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Her yıl Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) kuruluş günü olan 7 Nisan tüm dünyada “sağlık” günü olarak kutlanıyor. Dünya Sağlık Günü hepimize kutlu olsun.

Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası’nı kutluyor, tüm yurttaşlarımızı kendisinden başlayarak toplum sağlığı için çaba göstermeye çağırıyor, herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum.

Daha sağlıklı bir dünya için temiz gıdanın önemine inanıyor ve bunun için çalışıyoruz. Düzenli su tüketimi, sağlıklı beslenme ve spor aktiviteleriyle daha sağlıklı bir hayat için adım atabilirsiniz. Dünya Sağlık Günü’nüz kutlu olsun!

Kilo vermenin en iyi yolu sağlıklı beslenmek. Az miktarlarda yemek ve daha aktif bir yaşam tarzına geçmek; daha çok enerji harcamanıza neden olacağından size daha sağlıklı bir hayatın kapılarını açacak. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde herkese sağlık dolu bir ”hafta” bir ”ömür” diliyorum. Unutmayın sağlığı yerinde olanın umudu, umudu olanın da her iş için gücü vardır!

Her şey, sağlık olduğu sürece güzel. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Dünya Sağlık Haftası’nda bütün vatandaşlarımıza, sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyor, vatandaşlarımızın ve tüm çalışanların Sağlık Haftasını kutluyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) anayasasının yürürlüğe girdiği 7 Nisan 1948 tarihi tüm dünyada sağlık günü olarak anılır. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Sağlık bilincinin yaygınlaşması için yapılan bütün çalışmaları gönülden destekliyor,bu tür çalışmaların devlet, sivil toplum kuruluşları kamu sozlervadisi.com ve özel kurumlar tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde işbirliği yapılarak düzenlenen kampanyalar ve tanıtımlarla sürdürülmesi temennisi ile “Dünya Sağlık Günü’nü ve Sağlık Haftası”nı kutluyorum.

Sağlığınız için harekete geçin! Düzenli egzersiz yapmanın hem beden hem de ruh sağlığına çok iyi geldiğini unutmayın…Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Sağlıklı bir hayat için ‘Jinekolojik Kontrollerinizi” aksatmayın!! Her şey, sağlık olduğu sürece güzel. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

En iyi sağlık doğadan gelir. Doğadan gelen huzuru, sakinliği, yeniden doğuşu hissedin. Doğaya bir adım atın. 7 Nisan Dünya Sağlık Gününüz kutlu olsun.

Sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz, kutsal mesleklerini en iyi şekilde yerine getiren hekimlerimizin, tüm sağlık personellerinin ve sosyal güvenlik çalışanlarının Dünya Sağlık Günü’nü ve Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutlar, fedakâr ve özverili gayretlerinden dolayı teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.