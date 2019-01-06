7 Ocak pazartesi hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller

Okulların kapanmasına az zaman kala eğitime kar engeli gelmeye devam ediyor. Yurdun genelindeki olumsuz hava koşulları eğitim öğretimi tatil ediyor. Peki 7 Ocak pazartesi günü hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak İstanbul'da okullar tatil mi? İşte 7.1.2019 kar tatili olan illerin hepsi...

7 OCAK PAZARTESİ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

İstanbul

İstanbul'un batı kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Genelde yüksek yerlerde görünen kar yağışı çoğu İstanbullunun beklentisini tam anlamıyla karşılamadı. Kar tatili olan iller arasında İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelene kadar İstanbul'da eğitim öğretime devam edilecek.

Ankara

Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.

"Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.

Samsun

Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, iç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Vezirköprü ilçesinin yanı sıra Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.

Çorum

Çorum’da da kar yağışının etkili olduğu ilçelerde eğitime yarın ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların yarın için tatil edildiği bildirildi.

Kastamonu

Kastamonu'da ise kent merkezinin ardından Devrekani ilçesinde de okullar yarın için tatil edildi.

Kırıkkale

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın eğitime ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.