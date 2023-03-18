7 partiden oluşuyor! Türkiye İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere hazırlanırken cumhurbaşkanı adayları da belli olmaya başladı. Cumhur İttifakı’nın Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan olurken yeni bir isim daha adaylığını açıkladı.

Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi,Yeni Anavatan Partisi, Yeni Yol Partisinin oluşturduğu Türkiye İttifakı, Yeşilköy'de bir otelde düzenlediği 'Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Tanıtım Toplantısı’nda merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal’ın Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.

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“TÜRKİYE SÜRATLE DEĞİŞİMLERE HAZIRLANMALIDIR”

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Ahmet Özal, "Rahmetli babam sayesinde Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerinde hep yanında oldum, büyük tecrübeler kazandım. Sonraki yıllarda da siyaseti, teknolojiyi ve dünyadaki değişimleri yakından takip ettim. Türkiye bu değişimlere süratle hazırlanmalıdır, kaybedecek vakit de yoktur" diye konuştu.

BAĞIMSIZ ADAY OLARAK SEÇİME GİRECEK

Partisinden istifa ederek bağımsız aday olarak seçime girecek olan Özal şöyle konuştu: "Eğer Meclisle Cumhurbaşkanı arasında problemler yaşanırsa devlet kitlenir. Devletin karar alamaması, problemleri çözememesi halinde bunun faturasını 85 milyon öder. Buna kimsenin hakkı yok. Devletin tepesinde mutlaka karşılıklı anlaşarak, doğru yolu bularak, ortak karar alınması için bağımsız ve tarafsız Cumhurbaşkanı şarttır. Bizim geçmişten gelen tecrübelerimiz de bunu gösterir."