7 Şubat Eleq ipucu cevabı "Bohemian Rhapsody'de hangi bilim insanının adı geçer?"

7 Şubat 2019 Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (7 Şubat) Eleq ipucu sorusu "Merhabalar eleqseverler nasılsınız? Bugün efsane Queen grubuyla ilgili bir soru soracağız size Çoğu insanın kulağının aşina olduğu, “Bohemian Rhapsody” isimli şarkılarında hangi bilim insanının adı geçer, bilen var mı?" olarak belirlendi. İşte 7 Şubat Eleq ipucu sorusu ve joker kodu haberimizde...

7 ŞUBAT ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

7 Şubat eleq ipucu sorusu: "“Bohemian Rhapsody” isimli şarkılarında hangi bilim insanının adı geçer"

7 ŞUBAT ELEQ İPUCU CEVABI NEDİR?

7 Şubat eleq ipucu cevabı: GALILEO

ELEQ İPUCU CEVABI: GALILEO KİMDİR?

Galileo, İtalyan astronom, filozof, fizikçi, mühendis, matematikçidir. Tam adı Galileo Galilei'dir. 15 Şubat 1564'te İtalya'nın Pisa şehrinde doğan Galileo, 8 Ocak 1642 yılında Floransa'ya bağlı Arcetri şehrinde hayatını kaybetmiştir. Galileo, Rönesans'ın bilimsel devrimine büyük katkıda bulunmuştur.

'Modern fiziğin babası'

Galileo, 'gözlemsel astronominin babası', 'bilimin babası' ya da 'modern fiziğin babası' gibi isimlerle anılmıştır. Dünyanın döndüğünü kanıtlamaya çalışan Galileo önemli bir bilim insanı olması olarak anılıyor. Ancak yaşadığı dönemde deli olduğu düşünülmüştür. Yaptığı çalışmalar genellikle sansürlenmiştir.

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.