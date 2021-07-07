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7 Temmuz 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Şans Kapıyı Çalınca yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanal hemen ardından Kardeşlerim dizisinin tekrar bölümünü yayınlanıyor. Akşam ise Emre Altuğ'un sunduğu eğlence programı Şans Kapıyı Çalınca izleyici karşısına çıkıyor. İşte 7 Temmuz 2021 Çarşamba ATV yayın akışı..

7 Temmuz 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Şans Kapıyı Çalınca yeni bölümüyle ATV'de

TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 7 Temmuz 2021 Çarşamba ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı haberleri ile başlayan kanalda 16:20'de Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekranlarda olurken akşam sevilen program Şans Kapıyı Çalınca ATV izleyicisiyle buluşacak...

7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI


08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şans Kapıyı Çalınca

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