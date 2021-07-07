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7 Temmuz 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal Sen Çal Kapımı dizisinin tekrar bölümüyle devam ediyor. Akşam ise romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV' de izleyici karşısına çıkıyor. İşte 7 Temmuz 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı.

7 Temmuz 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 7 Temmuz 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 13:45'te Aşk Oluversin Gari filmini ekrana veriyor. Akşam ise sevilen dizi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV'de izleyici karşısına çıkıyor...

7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI


08:00 Çalar Saat

11:00 Sen Çal Kapımı

13:45 Aşk Oluversin Gari

15:45 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı 

00:15 Kefaret

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