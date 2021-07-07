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7 Temmuz 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Transformens Kanal D'de

7 Temmuz 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Transformens Kanal D'deKanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 7 Temmuz 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal akşam yabancı sinema Transformens yayınlanıyor...

7 Temmuz 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Transformens Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranlarda olurken 13:00'da Magazin D Yaz programı izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Transformens yabancı sinema filmi Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 7 Temmuz 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Transformens

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