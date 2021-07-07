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7 Temmuz 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Cam Tavanlar yeni ölümüyle Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Sabahın ilk saatlerinde Sevcan'la Lezzet Yolunda ekranlarda olurken akşam ise Show TV'nin beğeni toplayan dizisi Cam Tavanlar izleyici karşısına çıkıyor. İşte 7 Temmuz 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...

7 Temmuz 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Cam Tavanlar yeni ölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken 14:30'da Kuzey Yıldızı İl Aşk dizisi Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise büyük bir ilgiyle izlenen dizi Cam Tavanlar yeni bölümüyle Show TV ekranlarında oluyor. İşte 7 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...

7 TEMMUZ 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

10:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar

23:30 Ip Man 3

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