7 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yabancı sinema Görevimiz Tehlike: Yansımalar Star TV'de
Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Geniş Aile ve Medcezir dizileriyle başlayan Star 13:30'da Aramızda Kalsın dizisini ekrana veriyor. Akşam ise yabancı sinema filmi Görevimiz Tehlike: Yansımalar izleyici karşısına geçiyor. İşte 7 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı..
Star TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 7 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ile ekranlarda olurken 13:30:'da Aramızda Kalsın dizisiyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yabancı sinema filmi Görevimiz Tehlike: Yansımalar STAR TV ekranında yerini alıyor...
7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar
23:15 Kazara Aşk