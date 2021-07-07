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  3. 7 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yabancı sinema Görevimiz Tehlike: Yansımalar Star TV'de

7 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yabancı sinema Görevimiz Tehlike: Yansımalar Star TV'de

Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Geniş Aile ve Medcezir dizileriyle başlayan Star 13:30'da Aramızda Kalsın dizisini ekrana veriyor. Akşam ise yabancı sinema filmi Görevimiz Tehlike: Yansımalar izleyici karşısına geçiyor. İşte 7 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı..

7 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yabancı sinema Görevimiz Tehlike: Yansımalar Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 7 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ile ekranlarda olurken 13:30:'da Aramızda Kalsın dizisiyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise yabancı sinema filmi Görevimiz Tehlike: Yansımalar STAR TV ekranında yerini alıyor...

7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

23:15 Kazara Aşk

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