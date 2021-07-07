7 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Berlin Filarmoni Orkestrası - Ren Efsaneleri TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 7 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Belgesel: Para ekranda olurken 15:00'da Eskici yayınlanıyor. Akşam ise Berlin Filarmoni Orkestrası - Ren Efsaneleri izleyici karşısına çıkıyor...
TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Belgesel: Para ekranda olurken 15:00'da Eskici yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Berlin Filarmoni Orkestrası - Ren Efsaneleri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 7 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...
7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
07:00 Opera Dünyası
07:30 Belgesel: Para
08:00 Muasır
08:30 Geziyorum
09:00 Anadolu Arkeolojisi
09:30 Kelimeler ve Şeyler
10:30 Nakkaşın Fırçası
11:00 12 Punto 2021
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
14:30 Eskici
15:00 Anjelika Akbar İle Sesler
15:30 Sarayın Lezzetleri
16:00 Tarih Söyleşileri
17:00 Kısa Bir Ara
17:15 Aramızda Müzik Var
18:00 Hayat Sanat
18:30 Koleksiyoner
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Konser Zamanı
21:00 Yerli Sinema: Tepenin Ardı
22:45 İzler Suretler
23:00 Edebiyat Söyleşileri
00:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri