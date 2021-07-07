7 Temmuz 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı | UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karşılaşması "İngiltere-Danimarka" TRT 1'de
7 Temmuz 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı araştırılıyor. TRT1 ekranlarında Gönül Dağı ve Masumlar apartmanı yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "İngiltere-Danimarka" UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karşılaşması TRT1'de...
7 Temmuz 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı nedir? TRT1'de bugün hangi dizi ve programlar var? 10.25'da "Tozkoparan" ekranlarda olacak. Hemen ardından "Gönül Dağı" dizisi seyirci ile buluşacak. Akşam 21:55 UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş. "İngiltere-Danimarka" TRT1 ekranlarında olacak.
7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TRT1 YAYIN AKIŞI
05:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:50 Vuslat
10:25 Tozkoparan
12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:20 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş. "İngiltere-Danimarka" (Canlı)
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)
03:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)