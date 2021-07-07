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  3. 7 Temmuz 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı | UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karşılaşması "İngiltere-Danimarka" TRT 1'de

7 Temmuz 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı | UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karşılaşması "İngiltere-Danimarka" TRT 1'de

7 Temmuz 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı araştırılıyor. TRT1 ekranlarında Gönül Dağı ve Masumlar apartmanı yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "İngiltere-Danimarka" UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karşılaşması TRT1'de...

7 Temmuz 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı | UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karşılaşması "İngiltere-Danimarka" TRT 1'de

7 Temmuz 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı nedir? TRT1'de bugün hangi dizi ve programlar var? 10.25'da "Tozkoparan" ekranlarda olacak. Hemen ardından "Gönül Dağı" dizisi seyirci ile buluşacak. Akşam 21:55 UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş. "İngiltere-Danimarka" TRT1 ekranlarında olacak.

7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:50 Vuslat

10:25 Tozkoparan

12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:20 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kupa Akşamı (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş. "İngiltere-Danimarka" (Canlı)

00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs (Altyazılı)

03:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

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