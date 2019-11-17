7 yabancı kendi dillerinde Türkiye'yi anlattı!

Bundan seneler önce Türkiye'de yaşamayı tercih eden 7 yabancı kendi dillerinden ve gözlerinden Türkiye'yi anlattı. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'de Yaşayan Yabancılar" filmi, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya genelinde sosyal ağ ve dijital platformlarda tanıtılacak ve yayınlanacak.

TÜRKİYE'DEKİ KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞE HAYRANLIKLARINI DİLE GETİRDİLER

Filmde kısa kısa Türkiye'de yaptıkları işlerden bahseden yabancılar, daha sonra kendilerini etkileyen tarihi ve turistik mekanlar ile Türk mutfağını anlatıyor.

Türkiye'deki kültürel çeşitliliğe hayranlıkların da ifade edildiği videoda, bazı yabancılar ülkeleri ile Türkiye'yi kıyaslıyor.

"TÜRKİYE'DE YAŞAYAN YABANCILARDAN ÜLKEMİZDEKİ DENEYİMLERİNİ 3 KELİMEYLE ANLATMALARINI İSTEDİK"

Yabancılara sorulan "Türkiye denilince aklınıza gelen ilk 3 sözcük nedir?" sorusunun yanıtını da içeren filmde, ülkenin farklı şehirlerindeki tarihi, kültürel ve doğal mekanlardan görüntülere yer veriliyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da filmi, "Türkiye'de yaşayan yabancılardan ülkemizdeki deneyimlerini 3 kelimeyle anlatmalarını istedik." mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.

Filmde, Hırvatistan, ABD, İngiltere ve Rusya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşmiş öğretim görevlisi, foto muhabiri, kripto yatırım uzmanı, ithalat-ihracatçı, müzisyen, model, grafik tasarımcı, ressam gibi farklı meslek kollarından yabancılar, Türkiye'deki deneyimlerini aktardı.

İşte Fahrettin Altun'un paylaşımı