7 yaşındaki çocuğun boğazından 18 cm’lik kalem çıktı

Çin'in Zhengzhou kentinde televizyonda Kung Fu ustalarının kılıç yuttuğunu gören 7 yaşındaki bir çocuk şaşkınlık veren bir hareket yaptı. Evde bulduğu 18 cm’lik kalemi midesine indiren çocuk hastanelik oldu.

YEMEK BORUSU İLE MİDESİ ARASINDA KALMIŞ

Çin'in Zhengzhou kentinde TV'de kılıç yutan Kung Fu ustalarını taklit eden 7 yaşındaki çocuk , ailesi tarafından Henan Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede çekilen röntgende çocuğun 18 cm’lik kalemi yuttuğu ve kalemin yemek borusuyla midesi arasında kaldığı ortaya çıktı.

DOKTOR KONUŞTU: MİDESİNİ DELEBİLİRDİ

Doktorlar tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik operasyon sonrası kalemin çıkartıldığı ve küçük çocuğun iyi olduğu açıklandı. Operasyonu gerçekleştiren doktor basına yaptığı açıklamada "Kalemin sivri tarafı yukarı dönük olduğu için şanslıydı. Aşağı bakacak olsaydı midesini ve sindirim sistemini delebilirdi” dedi.

BAŞKA BİR ÇOCUK DA MIKNATIS YUTTU

Geçtiğimiz günlerde yine Çin'de yaşanan bir olay da küçük çocuğun midesinden, 190 adet mıknatıslı bilye çıkartıldı. 5 yaşındaki çocuğun, oyun oynarken bilyeleri yuttuğu ve 2 ay boyunca midesinde bu bilyelerle yaşadığı ortaya çıktı.

Çinin Shandong bölgesinde, küçük kızın ailesi, bilyeleri çocuklarının oynarken yuttuğunu ve zamanla doğal yollardan dışarı atıldığını sandıklarını ifade etti. Mıknatıslı olan bilyeler çocuğun midesinde biraraya gelerek büyük bir kitle haline geldi. Bilyeler doğal yollardan çıkmayınca küçük kız 2 ay bu kitleyle yaşadı. Doktorlar röntgenle tespit ettikleri kitleyi ameliyatla çıkardı.