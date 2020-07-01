7 yaşındaki çocuklarının fotoğraflarını yetişkin sitelerinde yayımlamakla tehdit etti

İstanbul'da iş insanı çift yanlarına aldıkları muhasebecileri tarafından hiç ummadıkları bir şantajla karşı karşıya kaldılar. Bir süredir beraber çalıştıkları muhasebeci G.Ö,7 yaşındaki çocuklarının fotoğraflarını ele geçirerek +18 sitelerinde yayınlamakla tehdit ettiği öne sürüldü.

G.Ö.'nün 7 yaşındaki çocuklarının fotoğrafını porno sitelerde yayınlayacağı tehdidiyle 200 bin TL para istediği iddia edildi. 2 hafta önce istifa ederek işten ayrılan G.Ö.’nün gitmeden önce iş insanı çiftin kişisel bilgisayarından aileye ait tatil fotoğraflarını aldığı ve bu fotoğrafları tehdit unsuru olarak kullandığı öne sürüldü. Çift kendilerine gelen şantaj mesajlarıyla emniyete ve savcılığa ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

''GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ BENİMLE ANLAŞIRSINIZ''

Çiftin suç duyurusu dilekçesinde G.Ö.’nün mesajları da aktarıldı. G.Ö.'nün “Önceden size attığım anlaşma mesajını ciddiye almadınız. Bugün .. hanımın davasında olan durumla ilgili ses kayıtları delillerin bir kısmı idi. Daha sizi nelerin beklediğinden haberiniz bile yok. Size bir başlangıç fotoğrafı atıyorum. Ya dediğim parayı bizlere verirsiniz, ya da en sevdiğiniz insanla canınızı acıtırım. Çocuğunuzun geleceğini düşünüyorsanız benimle anlaşırsınız. http.//……. Linke bir bak derim. Ondan sonra sen düşün” yazılı SMS de attığı belirtildi. Suç duyurusunun ardından polis muhasebeci G.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.