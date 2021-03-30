71 yaşındaki muhtar koronavirüsten öldü

Denizköy Mahallesi Muhtarı Ali Barbaros 3 gün önce koronavirüse yakalandı. Dün gece fenalaşan 71 yaşındaki Barbaros, hastaneye kaldırıldı.

Yenikent Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Barbaros burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhtarın cenazesi, hastanede tamamlanan işlemlerin ardından Karasu'da toprağa verilecek.