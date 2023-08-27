72 gündür kayıptı! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme, ''Banka hesap detayı''

ABD'de yaşayıp Türkiye'ye tatil için gelip Balıkesir Gönen'e giden 72 gün önce köpeği ile kaybolan, bir daha haber alınamayan Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişmeler var.

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72 gündür kayıptı! Ünlü ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme, ''Banka hesap detayı''

İstanbul'dan geldiği memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmalarında 72 gün geride kaldı.

DAHA ÖNCE 2 KEZ KAYBOLUP, BULUNMUŞTU

Çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç çıkmazken, Berzeg’in daha önce de İstanbul ve Armutlu’daki evinin önünde kısa süreli 2 kez kaybolup, bulunduğu öğrenildi. Berzeg'in, Gönen ve İstanbul'daki evlerinde savcılık kararıyla arama yapılıp bilgisayarları incelenirken, şüpheli olarak 20 kişinin de ifadesi alındı.

ABD’deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

72 ündür kayıptı! Ünlü ekonomist Korhan Berzek ile ilgili yeni gelişme

72 GÜNDÜR ARANIYOR

17 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

250 KİLOMETRELİK ALAN 3 KEZ TARANDI

Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, bu zamana kadar 250 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Armutlu Mahallesi yakınından geçip, Erdek ilçesine dökülen Gönen Çayı'nın yaklaşık 80 kilometrelik sahilini de kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

TÜM İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Yetkililerden alınan bilgiye göre, teknik ve fiziki takibin yanı sıra yapılan ihbarları da değerlendiren ekipler, Korhan Berzeg olduğu söylenen 2 kişiye ulaştı. Ancak bu kişilerin, Berzeg ile benzerlik gösteren, aynı kıyafeti giyen ve yanlarında köpekleri olan farklı kişiler olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Samsun'da yaşayan ve metafizikle uğraştığını söyleyen bir kişinin, Berzeg'in, Armutlu Mahallesi'ndeki evinin yakınlarındaki bölgede olabileceği ihbarı da araştırıldı. Söylenen bölgeye giden ekipler, burada da hiçbir ize rastlamadı.

BÖLGEDEN GEÇEN 40 ARACIN SÜRÜCÜLERİ SORGULANDI! BANKA HESAPLARI TAKİBE ALINDI

MİT'in de katıldığı arama çalışmaları kapsamında, Berzeg'in Gönen ve İstanbul'daki evlerinde savcılık kararıyla arama yapılıp bilgisayarları incelendi. Savcılık, şüpheli olarak 20 kişinin ifadesini aldı. Berzeg'in kaybolduğu gün, bölgeden geçen 40 aracın sürücüleri de sorgulandı. Berzeg'in takibe alınan banka hesaplarında da kaybolduğu günden bu yana herhangi bir hareketlilik belirlenmedi.

Berzeg’in, eşi Angela Berzeg tarafından söylenen ve başlangıç aşamasında olduğunu belirtilen Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle, daha önce de İstanbul ve Armutlu’daki evinin önünde kısa süreli 2 kez kaybolup, bulunduğu öğrenildi. Ailesinin, 4 Ağustos'ta, yerini bildiren kişiye 1 milyon liralık ödül vadettiği Berzeg'i arama çalışmaları, 30 kişilik özel ekip tarafından sürdürülüyor.

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