8 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Robin Hood Show TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeni Gelin ile başlayan kanalda akşam Robin Hood izleyici karşısına geçiyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün ne var? Yeni Gelin ile güne başlayan kanal hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programını ekrana veriyor. Akşam ise Robin Hood Show TV izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı...
8 AĞUSTOS 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Senede Bir Gün
16:30 Canım Kardeşim
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Robin Hood
23:15 Çatışma