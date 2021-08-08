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  3. 8 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Robin Hood Show TV'de

8 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Robin Hood Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeni Gelin ile başlayan kanalda akşam Robin Hood izleyici karşısına geçiyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

8 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Robin Hood Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? Yeni Gelin ile güne başlayan kanal hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programını ekrana veriyor. Akşam ise Robin Hood Show TV izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

8 AĞUSTOS 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Senede Bir Gün

16:30 Canım Kardeşim

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Robin Hood

23:15 Çatışma

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