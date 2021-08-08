8 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Robin Hood Show TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Show TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Yeni Gelin ile başlayan kanalda akşam Robin Hood izleyici karşısına geçiyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

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Show TV'de bugün ne var? Yeni Gelin ile güne başlayan kanal hemen ardından Pazar Sürprizi adlı magazin programını ekrana veriyor. Akşam ise Robin Hood Show TV izleyicisi karşısına çıkıyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı... 8 AĞUSTOS 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Yeni Gelin 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Senede Bir Gün 16:30 Canım Kardeşim 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Robin Hood 23:15 Çatışma show tvshow tv yayın akışı