8 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Başlat Star'da
Ekranların en çok izlenen kanalı Star TV'de bugün ne olduğunu merak edenler için haberimizde 8 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. Medcezir ile güne başlayan kanal akşam yabancı sinema Başlat'ı ekrana veriyor...
Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Medcezir ile başlayan Star TV'de 13:30'da Aramızda Kalsın ekrana veriliyor. Akşam ise yabancı sinema Başlat izleyici karşısına geçiyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı...
8 AĞUSTOS 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Kaçak Gelinler
11:15 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Başlat
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin