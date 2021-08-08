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8 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Başlat Star'da

Ekranların en çok izlenen kanalı Star TV'de bugün ne olduğunu merak edenler için haberimizde 8 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. Medcezir ile güne başlayan kanal akşam yabancı sinema Başlat'ı ekrana veriyor...

8 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Başlat Star'da

Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Medcezir ile başlayan Star TV'de 13:30'da Aramızda Kalsın ekrana veriliyor. Akşam ise yabancı sinema Başlat izleyici karşısına geçiyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı...

8 AĞUSTOS 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Kaçak Gelinler

11:15 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Başlat

22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

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