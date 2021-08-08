8 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Başlat Star'da Ekranların en çok izlenen kanalı Star TV'de bugün ne olduğunu merak edenler için haberimizde 8 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. Medcezir ile güne başlayan kanal akşam yabancı sinema Başlat'ı ekrana veriyor...

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Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Medcezir ile başlayan Star TV'de 13:30'da Aramızda Kalsın ekrana veriliyor. Akşam ise yabancı sinema Başlat izleyici karşısına geçiyor. İşte 8 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı... 8 AĞUSTOS 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Medcezir 08:15 Çizgi Film Kuşağı 08:45 Kaçak Gelinler 11:15 Erkenci Kuş 13:30 Aramızda Kalsın 15:45 Ada Masalı 18:45 Star Haber 20:00 Başlat 22:45 Arkadaşım Hoşgeldin star tvstar tv yayın akışı