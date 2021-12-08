TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 8 Aralık 2021 Çarşamba günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.

8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Çarşamba gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 8 Aralık 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon dizilerinin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

8 ARALIK ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

8 ARALIK ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

8 ARALIK ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

8 ARALIK ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler (Canlı)

12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Öldürme Arzusu

8 ARALIK ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00Teşkilat

13:00Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike"

22:25Dünya Hali

23:35Seneye Bu Zamanlar

8 ARALIK ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

07:30Hayat Sanat

08:00Geziyorum

08.30Sarayın Lezzetleri

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Geri Dönüşen Sanat

09:50Berceste

10:00Koleksiyoner

10:30Muasır

11:00Anadolu Arkeolojisi

11:30Tarihin Ruhu

12:00Hayat Sanat

12:30Eşik

13:00Felsefe Söyleşileri Kolaj

14:00Tiyatro Dünyası

14:30Bizim Resmimiz

15:00Anjelika Akbar İle Sesler

15:30Karalama Defteri

16:00Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

16:30İstanbul, Müzik ve Tarih

17:15Evliya Çelebi

18:00Hayat Sanat

18:30Muhayyelat

19:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00Coğrafyadan Kültüre Bağ

20:30Sessizce

20:45Türkiye Atlası

21:00Edebiyat Söyleşileri

22:00Yerli Sinema: Soluk

23:45Coğrafyadan Kültüre Bağ

8 ARALIK ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

8 ARALIK ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Annemizi Saklarken