8 aylık bebek salatalık yerken boğuldu

Muğla'nın Ula ilçesinde 41 yaşındaki Mehmet ve 33 yaşındaki Fatma Bulut çiftinin 10 yıllık tedavi sürecinin ardından dünyaya gelen bebekleri Ateş Bulut salatalık yerken nefes borusuna kaçan parça yüzünden boğularak hayatını kaybetti.

Saat 22.00 sıralarında dün meydana gelen olayda, Marangoz Mehmet Bulut ile 13 yıllık kuaför eşi Fatma Bulut çifti uzun yıllar çocuk sahibi olamadı. Evlat özlemi ile yanıp tutuşan Bulut çifti, 8 ay önce oğulları Ateş'i kucaklarına aldı.

10 yıllık tüp bebek tedavisi sonrası dünyaya gelen Ateş ile büyük sevinç yaşayan Bulut çifti, dün gece yıkıldı. Yemeğe çalıştığı salatalık parçası minik Ateş'in nefes borusuna kaçtı. Ateş'in morardığını fark eden ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Ateş bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından da Ateş bebek, ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada doktorların müdahalesine rağmen minik Ateş, kurtarılamadı.

Acı haber Bulut çiftini yasa boğarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.