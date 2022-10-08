8 Ekim 2022 Cumartesi günü hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'den vatandaşa kritik uyarı! İşte il il hava durumu...

8 Ekim 2022 Cumartesi günü, havanın nasıl olacağı dışarı çıkacak ve işe gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 8 Ekim 2022 Cumartesi?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 8 EKİM 2022 CUMARTESİ?"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 8 Ekim 2022 Cumartesi gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:

Haberin Devamı

"Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi zamanla Ordu’nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas’ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çewvrelerinde kuvvetli, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gçk gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu'nun iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Muş ve Bitlis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

VAN 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı