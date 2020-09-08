8 Eylül 2020 tarihli ve 31238 sayılı Resmi Gazete yayımlandı
8 Eylül 2020 tarihli ve 31238 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? Dahilde işleme rejimi kapsamında ağustosta 486 firma için izin belgesi düzenlendi. İşte detaylar...
Resmi Gazete'nin 8 Eylül 2020 tarihli sayısı çıktı. Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
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TEBLİĞLER
2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/38953 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2018/37392 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
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