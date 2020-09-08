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  3. 8 Eylül 2020 tarihli ve 31238 sayılı Resmi Gazete yayımlandı

8 Eylül 2020 tarihli ve 31238 sayılı Resmi Gazete yayımlandı

8 Eylül 2020 tarihli ve 31238 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? Dahilde işleme rejimi kapsamında ağustosta 486 firma için izin belgesi düzenlendi. İşte detaylar...

8 Eylül 2020 tarihli ve 31238 sayılı Resmi Gazete yayımlandı

Resmi Gazete'nin 8 Eylül 2020 tarihli sayısı çıktı. Ticaret Bakanlığının ağustos ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

8 Eylül 2020 tarihli ve 31238 sayılı Resmi Gazete yayımlandı

TEBLİĞLER

2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2020 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/38953 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2018/37392 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

8 Eylül 2020 tarihli ve 31238 sayılı Resmi Gazete yayımlandı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

8 Eylül 2020 tarihli ve 31238 sayılı Resmi Gazete yayımlandı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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