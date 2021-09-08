8 Eylül 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Düğüm Salonu Show TV'de
Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. güne Bu Sabah ile başlayan kanal akşama Düğüm Salonu filmini izleyiciyle buluşturuyor. İşte 8 Eylül 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 8 Eylül 2021 Çarşamba Show TV yayın akışını derledik. Bu Sabah ile güne başlayan Show TV'de saat 15.00'da Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ekrana geliyor. Akşam ise Düğüm Salonu izleyici karşısına çıkıyor...
8 EYLÜL 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Bir Şansım Olsa
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Düğüm Salonu
22.15 En Büyük Şaban