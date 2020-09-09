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  3. 8 gündür yanan Artvin’de soğutma çalışmalarına başlandı

8 gündür yanan Artvin’de soğutma çalışmalarına başlandı

2 Eylül günü öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda başlayan yangında, itfaiye ekiplerinin 8 gündür süren söndürme çabalarının sonuç vermesiyle soğutma çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

8 gündür yanan Artvin’de soğutma çalışmalarına başlandı

Artvin'de 2 Eylül Çarşamba günü öğlenden sonra ormanlık alanda çıkan yangın yoğun müdahale sonrası söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı. Artvin merkeze bağlı Sarıbudak köyü Boğaboynu mevkinde 2 Eylül Çarşamba günün öğlenden sonra ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine yangının çıktığı alanın sarp kayalıklardan oluşması ve bölgeye araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler ve Sarıbudak köy halkı yaklaşık üç saatlik yürüme sonrası bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve köylüler, sarp arazide kazma, kürek ile 8 gündür yürüttüğü söndürme çalışması sonrası soğutma çalışmalarına başlandı.

8 gündür yanan Artvin’de soğutma çalışmalarına başlandı

EKİPLER 24 SAAT NÖBETTE

Araziye en yakın araç yolundan yaklaşık 1300 metre hortum çekilerek soğutma çalışmaları yapılırken, dip yangını olarak devam eden bölgede ekipler 24 saat nöbet tutuyor.

Sarıbudak Köyü Muhtarı İrfan Beken yangınla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün yangında sekizinci günümüzdür. Yıldırım sonucuyla araba yolundan 2 kilometre uzağımıza kayalık bir alana yıldırımın düşmesiyle yangın oluştu. Tabi o arada yağmurda yağmadı rüzgarın da etkisiyle alevi ormana taraf getirmeye çalışıyordu. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve köyümüzde ki gençlerimizle bir hat oluşturduk. Yangının esas bölge orman tarafına geçmesini engelledik. Kesimler yaparak sadece bir alanda sıkıştırdık şuan yedinci günümüzde Artvin Belediyesi itfaiye ve orman bölge müdürlüğümüzün itfaiyeleriyle soğutma yapıyoruz. Ateşi tamamen kontrol altına aldık ama yine takibimiz devam ediyor. Şuan bin 300 metreye hortum çektik o şekilde soğutma çalışmaları devam ediyor. Bayağı bir emek sarf ediliyor burada. Köylüm adına Orman Bölge ve Artvin Belediyemiz adına Allah razı olsun.

8 gündür yanan Artvin’de soğutma çalışmalarına başlandı

5 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Artvin İl Jandarma Komutanlığımız, Orman Bölge Müdürlüğümüz ve köyümüzdeki vatandaşlarımız 7/24 burada nöbet tuttu tutmaya da devam ediyoruz" dedi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında ladin, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

8 gündür yanan Artvin’de soğutma çalışmalarına başlandı

Berna Akkaya
Editör


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