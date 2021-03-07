M8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne sayılı saatler kala, birçok alanda yapılan indirimler kadınları mutlu etmeye devam ediyor. Özel günlerde hediyeleşmekten hoşlanan ve etrafındaki kadınlara kendilerini değerli hissettirmek isteyen internet kullanıcıları da arama motorlarında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İndirimleri | Gratis, Migros 8 Mart Kadınlar Günü kampanyası konularını araştırıyor. Biz de bu güzel günde, tüm kadınlarımız mutlu olsun diye en güzel indirimleri haberimizde derledik.

MİGROS 8 MART KADINLAR GÜNÜ KAMPANYASI

7 - 9 Mart tarihleri arasında tüm el, yüz ve vücut bakım ürünleri ile kadın parfümlerinde yüzde 50 indirim fırsatı!

Makyaj malzemelerinde net %50 İndirim (2 – 8 Mart)

Makyaj aksesuarlarında net %50 İndirim (2 – 8 Mart)

Çikolatalarda net %25 indirim (2 – 8 Mart)

Parfümlerde net %50 indirim (2 – 8 Mart)

Çiçeklerde net %30 indirim (6 – 8 Mart)

Kitaplarda net %40 indirim (6 – 8 Mart)

Züccaciye ürünlerinde 3 al 2 öde (29 Şubat – 3 Mart)

Paşabahçe ve Borcam markalı ürünlerde net %40 indirim (6 – 8 Mart)

Okey Nirvana ürünlerinde net %40 indirim (6 – 8 Mart)

Elektrikli küçük ev aletlerinde ve elektirikli kişisel bakım ürünlerinde net %25 indirim (29 Şubat – 9 Mart)

Trendyol 9-10-11 Mart indirimleri | Trendyol Süper Mart İndirimi

GRATİS 8 MART KADINLAR GÜNÜ KAMPANYASI

Gratis, Dünya Kadınlar Günü'nde tüm makyaj malzemeleri, yüz bakım ürünleri, cilt bakımı ürünleri kategorisinde net yüzde 50 indirim yapıyor.

Kadınlar Gününe özel sağlık, hijyen ve kişisel bakım ürün kategorisinde yüzde 40’a varan indirimler sizleri bekliyor.

Dünya Kadınlar Gününe özel anne ve bebek kategorisinde yüzde 30 indirim mevcut.

25 Şubat’ta başlayan Gratis Kadınlar Günü indiriminde saç bakımı, şampuan, saç kremi, saç maskesi gibi saç ürünlerinde yüzde 40 indirim uygulanacak.

Gratis’te Dünya Kadınlar Gününe özel temizlik malzemeleri ve temizlik ürünlerinde yüzde 40 indirim var. Çeşit çeşit markalardaki deterjan ve temizlik ürünlerindeki bu fırsatı kaçırmayın!

Gratis indirimli ürünleri arasında bornoz takımları da var. Özel Buldan Lena %100 pamuk 6 parça havlu bornoz takımı normalde 345 TL’den satışa sunulurken Kadınlar Gününe özel 245 TL’den satışa sunulacak.

Parex jet set ultra otomatik temizlik seti 129 TL’den satılırken Kadınlar Gününe özel 79 TL’den Gratis raflarında yerini alacak.

25 Şubat'ta başlayıp 8 Mart'a dek sürecek olan Gratis indirimlerinden faydalanmanız için Gratis Kart sahibi olmanız yeterli. Aynı zamanda online ve güvenli alışveriş hizmeti de Gratis müşterilerine yorulmadan alışveriş imkanı sunuyor.