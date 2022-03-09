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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kariyer programı düzenlendi! Firma yetkilisi Derya Deniz, "Tüm yıl kadınlar günüdür"

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel iş görüşmesi programı düzenledi. Programa katılan 200 kadın, 15 farklı firmanın insan kaynakları ile iletişime geçti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kariyer programı düzenlendi! Firma yetkilisi Derya Deniz, "Tüm yıl kadınlar günüdür"

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, toplu iş görüşmeleri ile istihdam desteği sağlamaya devam ediyor.

Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde 15 firmanın katılımı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel toplu iş görüşmesi düzenlendi. Düzenlenen iş görüşmesine katılan 200 kadın, seçtikleri firmanın insan kaynakları ile bire bir görüşme gerçekleştirdi. Kadınlar Günü’nde işe yönlendirilen kadınlar, çifte mutluluk yaşadılar.

“GÜÇLÜ KADINLAR HER ZAMAN ÇALIŞIR”

İş görüşmesine katılan firma temsilcisi Derya Deniz,” Kadınlar Günü’nü bir gün olmadığını düşünecek olursak, tüm yıl kadınlar günüdür. Evde çocuk bakan kadınların değeri, çalışan kadınların değeri, işçi kadınların değeri, emekçi kadınların değeri takdire şayandır. Biz de böyle bir organizasyon içinde bulunduğumuz için bize de böyle bir şans tanındığı için çok mutluyuz” dedi. İş görüşmesine gelen ve işe yönlendirilen bir kadın ise,” Güçlü kadınlar her zaman çalışır. Güçlü olmaya çalışıyoruz. Kariyerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Hem eşlik görevimiz, hem annelik görevimiz hem de kendi çabalarımızla bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Tuzla Belediyesi’nin istihdama desteği gerçekten çok güzel. Ben her zaman takip ediyorum. Tuzla Belediyesi’nin her çalışmasından mutlu oluyorum” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kariyer programı düzenlendi! Firma yetkilisi Derya Deniz, Tüm yıl kadınlar günüdür8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kariyer programı düzenlendi! Firma yetkilisi Derya Deniz, Tüm yıl kadınlar günüdür

Bölge Gündem Editör Ekibi
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