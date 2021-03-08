Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 8 Mart Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

8 MART PAZARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 8 Mart Pazartesi gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

7 MART PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 7 Mart Pazar gününün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs tablosuna göre, 7 Mart Pazar günü yapılan koronavirüs testleri sonucu 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi.

Yapılan testler sonucu koronavirüse yakalandıkları belirlenen kişiler arasında 735 kişinin ise semptomlu hasta oldukları tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Mart Pazar günü paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna göre tedavi altında olan 7 bin 785 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu. 65 kişi koronavirüse yenik düştü.