8 Mart'a özel düzenlenen koruyucu aile yemeğine ünlü akını

Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde yemek verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bakım ve eğitim masrafları devlet tarafından karşılanan bu çocuklarımıza açacağınız şey sadece gönülleriniz. Bir insana, içinde bayram sabahlarının, yaz tatillerinin, karne günü kutlamalarının birlikte geçirildiği bir çocukluğu hediye etmekten daha anlamlı ne olabilir?" dedi.

Burada konuşan Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bu hafta her salonda kadınların sorunları konuşuluyor. İnanıyorum ki onlarca yıl da konuşulmaya devam edecek. Ben de bu sefer istedim ki bu anlamlı günde merhametin, vicdanın, fedakarlığın yuvalandığı yürekleri misafir edelim. Merhameti kalplerinin içine bir astar gibi geçirmiş koruyucu ailelerimiz ile tanışalım, gösterdikleri yüce gönüllülük için onları da tebrik edelim." ifadesini kullandı.

Bir şekilde ailelerinden uzak düşmüş çocuklara yuva olan koruyucu ailelerde, babalık yapan beyefendilerin de hakkının ödenemeyeceğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Ama biliyoruz ki bu süreç, kadınların kabulü ve içinden taşan şefkati paylaşmak istemesiyle başlıyor. Bu nedenle, koruyucu aile sisteminin temel zemininin kadınların yürekleri olduğunu düşünüyorum. Bu yüce gönüllülüğü gösteren tüm kadınlarımıza ve baba şefkatiyle kanadı kırık yavrularımızı himaye eden tüm beyefendilere insanlık adına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Koruyucu aileliğin önemine dikkati çeken Emine Erdoğan, "Ne mutlu ki bugün ülkemizde aileler akşam evlerine çekildiğinde, tam 5 bin 360 evin penceresinden, mahyalardan parlar gibi sımsıcak bir ışık sızıyor. Şefkatin, fedakarlığın ışığı..." dedi.

İnsanın insana emanet olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, paylaşmanın kendine has bir bereketi olduğunu, yardımlaşmadan doğan iyiliğin ruhumuzda adeta detoks etkisi yaptığını söyledi.

Yemeğe, Hülya Koçyiğit, Burak Kut, Mustafa Sandal, Tolgahan Sayışman, Turgay Tanülkü, Burcu Altın, Demir Saygı ve Leya Kırşan gibi isimler de katıldı.