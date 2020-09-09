8. sınıf ve 12. sınıf okula ne zaman gidecek? MEB 2020-2021 takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de kesin olarak başlayacağını duyurdu. Buna göre 21 Eylül'de anasınıfı öğrencileri ve 1.sınıf öğrencileri okula başlayacak. Peki 8. sınıf ve 12. sınıf okula ne zaman gidecek? İşte MEB 2020-2021 takvimi ...

8. SINIF VE 12. SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin anasınıfı ve 1.sınıflar ile başlayacak.

İlkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda da haftada 2 gün olacak şekilde okula gidecek.

Selçuk 8.sınıf ve 12.sınıflar için de, ''21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.'' açıklamasında bulundu.

Buna göre 8. 12. ve diğer sınıfların okula ne zaman başlayacağı 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimden sonraki 3 haftanın ardından belli olacak.

OKULA GİTMEYEN ÖĞRENCİ DEVAMSIZ SAYILACAK MI?

Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin okula gelmemesi durumunda devamsızlık hakkı korunacak. Bakan Selçuk, ''Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.'' ifadelerini kullandı.

MEB 2020-2021 TAKVİMİ

Uzaktan eğitim 18 Eylül'de sona erecek.

21 Eylül'de hazırlık sınıf ve 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım

Birinci dönem derslerin sona erme tarihi: 22 Ocak

Yarı yıl tatili: 25 Ocak

İkinci dönem derslerin başlangıç tarihi: 8 Şubat

İkinci dönem ara tatili: 12-16 Nisan

2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 18 Haziran