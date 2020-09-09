Pandemi sürecinde okulların seyreltilmiş olarak açılmasına karar verildi. Buna göre 21 Eylül'de sadece anasınıf ve 1. sınıf öğrencileri okula gidecek. 1.sınıf öğrencileri haftanın sadece 2 günü yüz yüze eğitim görecek. Diğer günler uzaktan eğitim üzerinden derslerini alacak. Peki Okula gitmek zorunlu mu 2020? Okula gitmeyen öğrenci devamsız sayılır mı?

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin okula gelmemesi durumunda devamsızlık hakkı korunacak. Bakan Selçuk, ''Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.'' ifadelerini kullandı.

OKULA GİTMEYEN ÖĞRENCİ DEVAMSIZ SAYILACAK MI?

Öğrencilerini okula göndermek istemeyen veliler dilekçe verecek.

Yüz yüze eğitimde veli rızası ön planda olacak. Öğrencisini okula göndermek istemeyen veliler dilekçe ile başvuru yapmaları yeterli olacaktır. Bu durumda öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacak. Yüz yüze eğitimde Sağlık Bakanlığının tavsiye kararları doğrultusunda sınıf mevcutları gruplara ayrılarak azaltılacak ve okulda kalış süreleri de en minimum süreye indirilecektir. Servislerde aynı sınıflarda olduğu gibi seyreltilmiş olarak kullanılacak, servislerin kurallar dahilinde taşıma yapıp yapmadıkları emniyet yetkilerince taşıma sürecinde, öğrenci okula geldiği anda okul idarecileri ile öğretmenler tarafından kontrolleri yapılacak. Okulların tamamında maske ve yeterli düzeyde el dezenfektanı bulundurulacak.

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