8 Şubat Eleq ipucu cevabı "Şuppiluliuma Heykeli hangi müzededir?"

8 Şubat 2019 Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (8 Şubat) Eleq ipucu sorusu "Merhabalar eleqseverler nasılsınız? Bugün efsane Queen grubuyla ilgili bir soru soracağız size Çoğu insanın kulağının aşina olduğu, “Bohemian Rhapsody” isimli şarkılarında hangi bilim insanının adı geçer, bilen var mı?" olarak belirlendi. İşte 8 Şubat Eleq ipucu sorusu ve joker kodu haberimizde...

8 ŞUBAT ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

8 Şubat eleq ipucu sorusu: "Şuppiluliuma Heykeli hangi müzededir?"

8 ŞUBAT ELEQ İPUCU CEVABI NEDİR?

8 Şubat eleq ipucu cevabı: HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ.

ELEQ İPUCU CEVABI: ŞUPPİLULİUMA HEYKELİ HAKKINDA

Antakya'nın (Antiocheia) 35 kilometre doğusunda, Antakya-Aleppo yolu boyunca sürdürülen Tell Tayinat 2012 kazı çalışmaları sırasında, iki anıtsal heykeltraşlık eseri ortaya çıkarıldı: Devasa bir insan figürü ve kabartmalı sütun altlığı. Her ikisi de bazalttan yapılmış ve giriş kapısı kompleksinin merkezi geçidinin taş döşeli yüzeyinde bir törenle gömülmüş gibidir.

Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki insane figürünün başı ve gövdesi, belinden yukarısı, bozulmadan korunagelmiştir. Heykel tahminen 3,5 – 4 metre uzunluğundadır. Sakallı figür, beyaz ve siyah taşlardan yapılmış, oldukça güzel koruna gelmiş kakma gözlere sahiptir. Saçı ise linear bir şekilde sıralanmış kıvrımlarla takke izlenimi yaratır. Her iki kol da dirseklerden öne doğru bükülmüştür ve her ikisinde de aslan başı ile süslenmiş iki bileklik vardır. Figür sağ elinde bir mızrak tutar ve sol elinde buğday demeti vardır. Göğsünü yarım ay biçimindeki bir takı süsler. Suppiluliuma'nın seferlerinin ve başarılarının kaydedildiği uzun hiyeroglif Luvice yazıt, heykelin arkasına yüksek kabartma olarak işlenmiştir.

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.