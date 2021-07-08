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8 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Heyecanla izlenen sinema filmi Örümcek Adam: Örümcek Evreninde TV'de ilk kez ATV'de !

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından Kardeşlerim dizisi yayınlanacak. Akşam ise milyonların heyecanla izlediği sinema filmi Örümcek Adam: Örümcek Evreninde TV'de ilk kez ATV ekranlarında yer alacak. İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

8 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Heyecanla izlenen sinema filmi Örümcek Adam: Örümcek Evreninde TV'de ilk kez ATV'de !

ATV'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te ilgiyle izlenen dizi Maraşlı ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de yeni dizi Kalp Yarası izleyici ile buluşacak.

8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukuruova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde - Yabancı Sinema

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