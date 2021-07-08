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8 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı |Yeni bölümüyle Kefaret dizisi FOX'da

İlgiyle takip edilen Fox tv yine capcanlı program ve dizilerle izleyicileri ekrana kilitleyecek. 08:00 Çalar Saat ile güne başlanırken, saat 11:00'da Şef Akademi Doğada yayınlanacak. Ekranların sevilen dizisi Kefaret 20:00'da FOX TV ekranlarında olacak. İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı ...

8 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı |Yeni bölümüyle Kefaret dizisi FOX'da

Fox Tv yayın akışını merak edenler için izleyici karşısına çıkacak olan dizi, film ve programları sizler için derledik. Gündemin nabzı saat 08:00'de Çalar Saat ile tutulurken, saatler 11:00'i gösterdiğinde Şef Akademi Doğada programı izleyici ile buluşacak. Akşam dizi keyfi yapmak isteyenleri ise Kefaret dizisi bekliyor. 

8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:15 Kefaret

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kefaret (Yeni Bölüm)

00:15 Aşk Mantık İntikam

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