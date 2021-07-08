8 Temmuz 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı |Yeni bölümüyle Kefaret dizisi FOX'da

Fox Tv yayın akışını merak edenler için izleyici karşısına çıkacak olan dizi, film ve programları sizler için derledik. Gündemin nabzı saat 08:00'de Çalar Saat ile tutulurken, saatler 11:00'i gösterdiğinde Şef Akademi Doğada programı izleyici ile buluşacak. Akşam dizi keyfi yapmak isteyenleri ise Kefaret dizisi bekliyor.

8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:15 Kefaret

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Kefaret (Yeni Bölüm)

00:15 Aşk Mantık İntikam