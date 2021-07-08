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8 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz sinema filmi " Medusa Darbesi " Kanal D'de

Merak edenler için 8 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranda olurken 13:00 'da Magazin D Yaz programı yayınlanıyor. Akşam ise sizi ve ailenizi ekrana kilitleyecek sinema filmi " Medusa Darbesi " ekranlara gelecek...

8 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı |Keyifle izleyeceğiniz sinema filmi " Medusa Darbesi " Kanal D'de

Kanal D yayın akışını merak edenler yayınlanacak dizi ve programları haberimizden bulabilir. Sihirli Annem ile güne başlayan kanal,  13:00 'da Magazin D Yaz programını ekrana veriyor. Akşam ise sinema filmi Medusa Darbesi ekranlara gelecek. 8 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı...

8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Medusa Darbesi

22:30 Medusa Darbesi (Tekrar)

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