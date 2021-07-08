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8 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Beklenmedik bir kaza, beklenmedik bir aşk hikayesi Kazara Aşk Star'da

Star TV'nin yayın akışını merak edenler için bilgileri haberimizde derledik. Güne Medcezir ve Yüksek Sosyete dizisi ile başlayan Star TV'de gündemin nabzı tutulurken, akşam yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişen iki gencin hikayesini anlatan Kazara Aşk izleyici karşısına geçiyor. İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

8 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Beklenmedik bir kaza, beklenmedik bir aşk hikayesi Kazara Aşk Star'da

Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 8 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışına yer verdik. 13:30'te ilgiyle izlenen dizi Aramızda Kalsın Star TV ekranında olurken akşam Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolü paylaştığı Kazara Aşk ekrana geliyor...

8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:45 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kazara Aşk (Yeni Bölüm)

00:15 Ada Masalı

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