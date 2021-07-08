8 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı | Beklenmedik bir kaza, beklenmedik bir aşk hikayesi Kazara Aşk Star'da Star TV'nin yayın akışını merak edenler için bilgileri haberimizde derledik. Güne Medcezir ve Yüksek Sosyete dizisi ile başlayan Star TV'de gündemin nabzı tutulurken, akşam yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişen iki gencin hikayesini anlatan Kazara Aşk izleyici karşısına geçiyor. İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışı...

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Ekranların sevilen kanallarından biri olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 8 Temmuz 2021 Perşembe Star TV yayın akışına yer verdik. 13:30'te ilgiyle izlenen dizi Aramızda Kalsın Star TV ekranında olurken akşam Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolü paylaştığı Kazara Aşk ekrana geliyor... 8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Medcezir 09:45 Yüksek Sosyete 10:30 Erkenci Kuş 13:30 Aramızda Kalsın 16:20 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Kazara Aşk (Yeni Bölüm) 00:15 Ada Masalı