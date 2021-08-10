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  3. 8 yaşında çocuk medrese halısına idrarını yaptı!! Ölüm cezası konuşuluyor!

8 yaşında çocuk medrese halısına idrarını yaptı!! Ölüm cezası konuşuluyor!

Pakistan'da içinde dini kitapların bulunduğu bir medresenin kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki bir çocuk idam cezası alabilir. Pakistan'da "dine küfür eden en genç kişi" olan 8 yaşındaki çocuk ayrıca Hindulara karşı olan şiddeti de arttırdığı için de suçlanıyor.

8 yaşında çocuk medrese halısına idrarını yaptı!! Ölüm cezası konuşuluyor!

Pakistan'ın doğusunda dine küfür ve hakaretle suçlanan 8 yaşındaki çocuk idam cezasıyla karşılaşabilir. 8 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuk Pakistan'da "dine hakaret" suçundan yargılanan en genç insan oldu

ÖLÜM CEZASI ALABİLİR

Çocuk, geçen ay dini kitapların bulunduğu medrese kütüphanesinin halısına bilerek idrarını yapmakla suçlanıyor. Pakistan'da dine hakaret yüzünden ölüm cezasına çarptırılabilir. 

HİNDU TAPINAKLARINA SALDIRIYORLAR

Pakistan kuvvetleri çocuğun ailesini gizli bir bölgeye taşıyıp orda saklamaya başladı. Olayın bölgede duyulmasının ardından, oradaki Müslümanlar, bölgedeki Hindu tapınaklarına saldırılarını arttırdı. Özellikle olayı gerçekleştiren çocuğunda üye olduğu Hindu tapınağına saldırıların yoğunlaştığı ve tapınağın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.  

8 yaşında çocuk medrese halısına idrarını yaptı!! Ölüm cezası konuşuluyor!

8 yaşındaki çocuğun ismi gizli tutulan bir yakını yaptığı açıklamada "O çocuk hala suçunun ne olduğunu ve neden bir haftadır hapiste tutulduğunu anlamıyor. Küfür ne demek onu bile bilmez, yaşı gereği anlamaz" dediği belirtildi. 

DİNE KÜFÜR EDEN EN GENÇ KİŞİ

8 yaşındaki çocuk Pakistan'da dine küfürle suçlanan en genç kişi oldu. Dine küfür yasaları geçmişte Pakistan'da orantısız bir şekilde kullanıldığı biliniyor. 1986'da çıkartılan 'yalnızca suç için ölüm cezasının getirilmesinden bu zamana kadar Pakistan'da dine küfür infazı yapılmadı. Ancak suçu işleyenlerin karşı gruplar tarafından saldırıya uğradığı ve öldürülmesi de gerçekleşebiliyor. 

 

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