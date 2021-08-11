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  3. 8 yaşındaki çocuk lüks otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti! Tatil için gittiler evlat acısı yaşadılar!

8 yaşındaki çocuk lüks otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti! Tatil için gittiler evlat acısı yaşadılar!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 5 yıldızlı bir otelin havuzuna giren 8 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

8 yaşındaki çocuk lüks otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti! Tatil için gittiler evlat acısı yaşadılar!

Adana'dan tatillerini geçirmek için dün Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Güler ailesi 5 yıldızlı bir otelde konaklamaya başladı. Lüks otelin havuzuna giren ailenin 8 yaşındaki çocuğu Ali Kemal Güler, amcasıyla çocuk havuzunda yüzmeye başladı.

Çocuğun amcası Okan Güler, telefonunun şarjının bitmesinden sonra Ali Kemal'i anne Ayşegül Güler'e emanet ederek oteldeki odasına çıktı.

8 yaşındaki çocuk lüks otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti! Tatil için gittiler evlat acısı yaşadılar!

Otel odasından bir süre sonra geri dönen amca Güler, yeğenini havuzda hareketsiz halde buldu.

Havuzdan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servisinin ekibinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Küçük Ali Kemal'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

8 yaşındaki çocuk lüks otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti! Tatil için gittiler evlat acısı yaşadılar!

HERKESİ DUYGULANDIRDI

Cenazenin teslimi sırasında anne Ayşegül Güler ve hala Süreyya Güler çocuğun kıyafetlerine sarılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Ali Kemal Güler'in cenazesinin, Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verilecek.

Ağabeyi Ali Kemal'in ölümünden habersiz olan 3 yaşındaki Ayla Güler'in ise Adli Tıp Kurumu'nun bahçesinde oyun oynaması herkesi duygulandırdı.

8 yaşındaki çocuk lüks otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti! Tatil için gittiler evlat acısı yaşadılar!

CANKURTARAN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, havuz başında olmadığı iddia edilen 5 yıldızlı otelin cankurtaranı jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.

8 yaşındaki çocuk lüks otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti! Tatil için gittiler evlat acısı yaşadılar!

8 yaşındaki çocuk lüks otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti! Tatil için gittiler evlat acısı yaşadılar!8 yaşındaki çocuk lüks otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti! Tatil için gittiler evlat acısı yaşadılar!8 yaşındaki çocuk lüks otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti! Tatil için gittiler evlat acısı yaşadılar!8 yaşındaki çocuk lüks otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti! Tatil için gittiler evlat acısı yaşadılar!8 yaşındaki çocuk lüks otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti! Tatil için gittiler evlat acısı yaşadılar!8 yaşındaki çocuk lüks otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti! Tatil için gittiler evlat acısı yaşadılar!

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