80 yaşındaki adamla evlenen Meltem'den şaşırtan paylaşım

Amerika'da evlilik yapan Meltem Miraloğlu geçtiğimiz günlerde 'teyzeme gidiyorum' deyip evden kaçmıştı. olay sonrası ilk paylaşım yapan Meltem Miraloğlu paylaşımı ile şaşırtı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

"Evden kaçtı" haberlerinden sonra izini kaybettiren Miraloğlu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyada uzun bir süredir paylaşım yapmayan oyuncu, Instagram'ının hikaye kısmında ilginç bir karikatür paylaştı.

"AMERİKA'DA CEHENNEM HAYATI YAŞIYOR"

Takvim'in haberine göre, cehenneme düşmüş iki kişinin resmedildiği karikatürü paylaşan 32 yaşındaki oyuncu için "Amerika'da cehennem hayatı yaşıyor" yorumları yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Meltem Miraloğlu kocasına "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" diyerek eşinden izin istemişti. 80 yaşındaki Patrick'in ise Miraloğlu'na inanmayarak bir sözleşme imzalatıp eşini Chicago'ya götürmeyi teklif ettiği iddia edilmişti. 32 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul etmeyerek taksiyle evden kaçtığı öne sürülmüştü.