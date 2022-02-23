84. PCR testi de pozitif çıktı! 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan Aralık 2020'den bu yana Kovid-19!​​​​​​​

Kayasan, ilk Kovid testini yaptırdığı 19 Aralık 2020'den bu yana tüm testlerinin pozitif çıktığını belirtti.

Kayasan, 4 yıl önce konulan lösemi teşhisi sonrası başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini dile getirerek, kendisini izole etmesine rağmen Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

İZOLE OLMASINA RAĞMEN...

Nefes darlığı, yürüme güçlüğü gibi şikayetleri nedeniyle hastanede uzun süre tedavi gördüğünü aktaran Kayasan, tüm çabalara rağmen test sonucunun bir türlü negatife dönmediğini ifade etti.

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Kayasan, belli periyotlarla test yaptırdığını dile getirerek, dünyada eşinin görülmediğini belirttiği bu durum için yetkililerden destek istedi.

AA