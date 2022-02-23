Sitotoksik ne demek, TDK'ya göre Sitotoksik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları84. PCR testi de pozitif çıktı! 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan Aralık 2020'den bu yana Kovid-19!FOX TV canlı yayın Son Nefesime Kadar 1. bölüm full, tek parça izle | Son Nefesime Kadar ilk bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Sadakatsiz 50. bölüm full, tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Kuruluş Osman 83. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle YoutubeShow TV canlı yayın Oğlum 3. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Survivor All Star 30. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeKatılımcı Demokrasi ne demek, TDK'ya göre Katılımcı Demokrasi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | 23 Şubat 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosu
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. KORONAVİRÜS
  4. 84. PCR testi de pozitif çıktı! 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan Aralık 2020'den bu yana Kovid-19!

84. PCR testi de pozitif çıktı! 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan Aralık 2020'den bu yana Kovid-19!

İstanbul'da yaşayan lösemi hastası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan'ın üst üste yaptırdığı 84. Kovid-19 testi de pozitif çıktı.

84. PCR testi de pozitif çıktı! 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan Aralık 2020'den bu yana Kovid-19!

Kayasan, ilk Kovid testini yaptırdığı 19 Aralık 2020'den bu yana tüm testlerinin pozitif çıktığını belirtti.

84. PCR testi de pozitif çıktı! 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan Aralık 2020'den bu yana Kovid-19!Kayasan, 4 yıl önce konulan lösemi teşhisi sonrası başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini dile getirerek, kendisini izole etmesine rağmen Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

84. PCR testi de pozitif çıktı! 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan Aralık 2020'den bu yana Kovid-19!

İZOLE OLMASINA RAĞMEN...

Nefes darlığı, yürüme güçlüğü gibi şikayetleri nedeniyle hastanede uzun süre tedavi gördüğünü aktaran Kayasan, tüm çabalara rağmen test sonucunun bir türlü negatife dönmediğini ifade etti.

84. PCR testi de pozitif çıktı! 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan Aralık 2020'den bu yana Kovid-19!​​​​​​​

Kayasan, belli periyotlarla test yaptırdığını dile getirerek, dünyada eşinin görülmediğini belirttiği bu durum için yetkililerden destek istedi.

AA

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT